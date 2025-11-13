«ЗОЛОТОЙ» БЕНЗИН (Блиц от 14 ноября)

Стоимость литра самого дешевого бензина на заправках Сыктывкара превысила 60 рублей.

В начале октября бензин в среднем по городу стоил 59,09 рубля за литр, к концу месяца цена увеличилась до 61,29 рубля. Бензин марки АИ-95 подорожал за месяц на 63 копейки – до 65,71 рубля. Бензин марки АИ-98 и выше (он позиционируется как премиальный высокооктановый бензин) в среднем стал стоить 89,23 рубля за литр. Средняя стоимость дизельного топлива тоже подросла – до 74,4 рубля.



Новый минимум на одну душу



Правительством Коми установлен прожиточный минимум на 2026 год.

В целом по республике его величина составит 21 780 рублей в месяц на душу населения.

Для трудоспособного населения он установлен в размере 23 740 руб., для пенсионеров – 18 731 руб., для детей – 21 127 руб. Для проживающих в северных районах Коми прожиточный минимум значительно выше, чем для жителей южных районов: 25 330 и 20 473 рубля соответственно.



Республика несет потери



В ходе СВО продолжают гибнуть наши земляки.

В ходе спецоперации погибли Иван Чупров, Александр Тымчура и Олег Васиев из Усинска, Александр Климов из Воркуты, Олег Бугаев из села Визинга, Владимир Кирсанов, уроженец Ухты, Алексей Попов из ухтинского пос. Ярега, Максим Береснев из Печоры, Вячеслав Осипов из пос. Зеленоборск Печорского района, Петр Семенов и Николай Осипов из Усть-Цилемского района, Андрей Лукин из Удорского района, Георгий Тимушев, Сергей Тарабукин и Николай Паршуков из Усть-Куломского района, Денис Лифенко, уроженец г. Микунь, Николай Парначев, уроженец села Куратово Сысольского района, Эдуард Озерков из поселка Жешарт.



Чихаем и кашляем



За первую неделю ноября лабораторно подтверждено два случая гонконгского гриппа A(H3N2).

За медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 4644 человека, в том числе 2338 детей. В Коми продолжается прививочная кампания против гриппа. По оперативным данным на 7 ноября, прививками охвачено свыше 211 тысяч человек. А по плану нужно привить более 430 тысяч человек.



Самая короткая рабочая зима



В эту зиму россияне будут работать всего 56 дней из 90, что является наименьшим показателем более чем за 20 лет.

Это следствие продолжительных выходных во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно будут нерабочие праздничные дни, а с учетом нерабочего дня 31 декабря общая длительность новогодних праздников составит 12 дней.



На Стефановской зальют каток



На портале госзакупок размещена заявка по устройству и содержанию новогоднего катка в сквере у главной площади столицы.

Начальная стоимость закупки составляет 2,59 млн рублей. 19 ноября конкурсная комиссия определит подрядчика, который должен будет обустроить территорию катка на площади 1500 кв. метров до 20 декабря. Открыться ледяной каток должен 21 декабря.

Оленей гонят на убой



В оленеводческих хозяйствах Коми начата ежегодная инвентаризация поголовья оленей и заготовка мяса.

В этом году планируется направить на убой более 12 тысяч голов северных оленей. Это около 1000 тонн мяса в живом весе, что соответствует уровню прошлых лет. К проведению работ уже приступили в производственном сельскохозяйственном кооперативе «Оленевод» (Воркута). Кроме того, убой оленей проводится еще на двух сертифицированных убойных пунктах: предприятий ООО «Северный» (Усинский район) и ООО «Агрокомплекс «Инта Припо-

лярная».



За волков платят миллионы



По информации и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Романа Полшведкина, в этом году в республике добыли 142 волка (на 9 особей больше, чем в прошлом).

На вознаграждения охотникам в Коми заложили 4,5 миллиона рублей. Они получили выплаты на общую сумму порядка трех миллионов рублей. Численность хищников в сравнении с 2020 годом в республике снизилась в два раза.



Борщевику объявили войну



Муниципалитеты Коми впервые получат деньги на борьбу с борщевиком. До этого были лишь рекомендации.

В Госсовете Коми прошла защита государственной программы «Развитие сельского хозяйства». В ходе ее обсуждения и.о. руководителя профильного министерства Сергей Елдин рассказал, что на 2026 год на борьбу с сорняком предусмотрели 10 млн рублей. Средства будут доводить до органов местного самоуправления по заявкам.



Сауну будете продлевать?



С 1 января 2026 года подорожают отдых в саунах и сопутствующие услуги Сыктывкарского банно-прачечного треста.

Под «сопутствующими услугами» подразумевается: прокат полотенец, простыней, фена, стирка и сушка белья, посещение сауны с бассейном (вместимостью 6 человек). Так, часовое посещение сауны в будние дни подорожает с 1600 до 1890 рублей. За каждые полчаса дополнительного времени придется доплатить 945 рублей. В выходные –

дороже.



«Больничный» подрастет



Максимальный размер больничного в следующем году вырастет до 6,8 тысячи рублей в сутки.

Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году он составит до 6827,4 рубля (сейчас – 5673,97 рубля). Повышение связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов. СФР сообщает, что получает данные об открытии и закрытии больничного для назначения пособия напрямую от медучреждений и запрашивает недостающую информацию у работодателя через систему «Социальный электронный документооборот».